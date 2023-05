Juve, idea Verratti: il centrocampista potrebbe lasciare Parigi

Secondo quanto si legge su L'Équipe il PSG non scarta l'ipotesi di rinunciare a Marco Verratti in vista del prossimo campionato. Il suo contratto con i francesi -fresco di rinnovo- scadrà a giugno 2026 anche se il centrocampista è reduce da una stagione abbastanza burrascosa a Parigi (complice il titolo Champions sfumato prematuramente). 430 presenze dal 2012, 11 gol e 56 assist per lui con la maglia del Paris Saint-Germain.

Tra le pretendenti spunta il Real Madrid (reduce dall'eliminazione in semifinale per mano del Manchester City di Pep Guardiola che affronterà l'Inter in finale), soprattutto se verrà confermato Carlo Ancelotti sulla panchina dei Blancos. In realtà non è escluso che Verratti possa addirittura raggiungere CR7 in Arabia Saudita, anche se per ora sembra un'ipotesi remota.