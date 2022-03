Juve, si lavora al prolungamento di Matthijs De Ligt

Il club bianconero sta pensando al rinnovo di un anno del contratto del difensore centrale olandese, ormai grande leader della retroguardia.

redazionejuvenews

Anche nella gara di ieri è stato impeccabile. Matthijs De Ligtanche nella semifinale di andata di Coppa Italia vinta dalla Juventus a Firenze ha dimostrato di essere in un momento eccezionale. L'ex Ajax sta giocando una grande stagione e la sua crescita è arrivata nel momento giusto. I bianconeri in questi mesi sono stati spesso orfani di Bonucci e Chiellini. Il capitano è ancora ai box per il problema al polpaccio, mentre il numero 19 è appena rientrato. In loro assenza è stato l'olandese a guidare la retroguardia bianconera con ottima personalità. Lui stesso ha dichiarato che, in assenza dei due totem difensivi, si è sentito più responsabilizzato. E per uno che poco più che maggiorenne era capitano dell'Ajax questo genere di pressioni non è altro che uno stimolo ad alzare il proprio livello di gioco.

In queste settimane la Juventus sta ragionando sulla questione dei vari rinnovi di contratto. Ci sono molti giocatori che andranno in scadenza il prossimo 30 giugno: Cuadrado, Dybala, Bernardeschi, Perin e De Sciglio. Ognuno con le sue problematiche e le sue tempistiche. Alcuni sembrano più facili, se non in dirittura d'arrivo, altri invece sono ancora lontani dalla fumata bianca. Ma questo non ha distolto l'attenzione della dirigenza su altre situazioni contrattuali delicate, proprio come quella di De Ligt. Il centrale bianconero ha un accordo fino al 2024. Ma, anche in virtù delle grandi prestazioni che sta fornendo sul campo, diversi club hanno cominciato a mettere gli occhi su di lui, tra cui il Barcellona, che lo avrebbe voluto prendere insieme al suo compagno De Jong nel 2019.

Per questo la Juve vorrebbe cautelarsi. L'intenzione del club bianconero sarebbe quella di proporre un prolungamento di un anno, fino al 2025. Intanto per confermare la grande stima nei confronti del giocatore, che del resto era stato pagato una cifra davvero molto importante al momento dell'acquisto dall'Ajax. E poi perché, se in futuro il ragazzo spingesse per la cessione, la società in questo modo avrebbe maggior potere nelle trattative con le eventuali pretendenti. Intanto però Massimiliano Allegri si gode il suo leader difensivo, un muro capace di dare solidità alla squadra anche nei momenti più difficili della stagione.