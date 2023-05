Juve, idea Ferguson: l’agente (per ora) smentisce, ma…

Per il futuro la Juventus starebbe pensando allo scozzese del Bologna Lewis Ferguson anche se per ora l'agente smentisce

Accantonato il pari al Dall'Ara di domenica sera, la Juventuscontinua a fare ragionamenti in ottica futura per portare nuove 'reclute' alla corte di Allegri. Per quanto riguarda il mercato, tra i nomi finiti sul taccuino della società bianconera c'è anche quello di Lewis Ferguson, trequartista del Bologna classe 1999.

Arrivato per 3,5 milioni dall’Aberdeen durante la scorsa sessione estiva di mercato, il cartellino dello scozzese ora dovrebbe valere il triplo. Fin qui ha messo a segno 4 reti in 25 partite in campionato. Ma sul giocatore non ci sarebbe solamente la Juve anche se il Bologna vorrebbe trattenerlo almeno per un altro anno.

Lo stesso agente di Ferguson -Bill McMurdo- avrebbe dichiarato: “Ho detto di essere a conoscenza di speculazioni dei giornali su Lewis e la Juventus. Solo rumors, niente di più. La mia opinione è che Lewis, in futuro, giocherà per un top club in Italia e/o in Premier League. È molto felice al Bologna, è a conoscenza del fatto che il club lo aiuterà ulteriormente e lo renderà un giocatore migliore. La sua stagione è diventata degna di attenzione nel momento in cui è avvenuto il cambio in panchina. Lewis è molto contento del contributo apportato alla squadra, ma crede di avere molto di più da offrire nei prossimi mesi e anni. Vuole continuare a fare bene”.