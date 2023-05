Juve, idea baby Cozzolino: c’è il Genoa, ma i bianconeri ci pensano

La Juventus crede in Carmine Cozzolino e nel suo potenziale. Il centravanti 14enne originario di Ercolano l'anno scorso ha lasciato il vivaio del Napoli per poi approdare alla prestigiosa scuola calcio della Cantera Napoli.

da quel momento è andato poi in prestito alla Juventus, Genoa e Roma , dove si è fatto notare. Con la maglia della Juve è arrivata la vittoria ed il titolo di capocannoniere nell'Aemme Cup under 14. Con i liguri invece ha trionfato nel torneo internazionale 958 Santero: la rete in finale contro il Milan portava la sua firma.

Ed è proprio il Genoa che per ora è quello che starebbe in pole. Tuttavia anche la Vecchia Signora non vorrebbe mollare il colpo vista anche la capacità della società bianconera di investire sui giovani in ottica futura (vedi la NextGen). Restano in secondo piano Cagliari e Sassuolo, ma potrebbero aggiungersi anche altri club in Serie A.