Juve, idea Cavani per gennaio

L'attaccante uruguaiano potrebbe finire alla Juve a gennaio

La Juve si prepara ad affrontare il Genoa nella sfida dell'Allianz Stadium che, avrà vita tra poche ore. I bianconeri sono costretti a vincere per tentare di accorciare in classifica sulle prime della classe e soprattutto per balzare in zona Europa League, scavalcando la Roma di Mourinho. Ma i 3 punti servono soprattutto per portare una pura boccata di ossigeno in un momento di totale apnea per tutto il mondo Juve, scosso dalla tempesta che si è abbattuta per via del caso plusvalenze. Ma ritornando al calcio giocato, ci sono ancora alcuni dubbi di formazione per Max Allegri, alle prese con gli infortuni di Chiesa e Danilo su tutti.