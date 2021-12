Juve, Icardi prende quota per l’attacco

L'attaccante del Psg è sempre nel mirino del club bianconero che, necessita a tutti i costi di un attaccante gia a gennaio

La Juve è chiamata a reagire dopo il passo falso maturato contro il Venezia e dovrà farlo gia nell'anticipo di sabato contro il Bologna. Inutile dire che i 3 punti sono fondamentali per tentare la risalita in classifica da parte della Vecchia Signora e sperare quantomeno di restare ancora in corsa per un posto in Champions. Bisognerà capire a chi si affiderà Max Allegri per affrontare gli emiliani, dato che l'emergenza infortuni non sembra voler cessare, vista l'infermeria piena dove spiccano i nomi di Danilo, Dybala, Chiesa e Mckennie. Uno dei problemi maggiori sarà proprio come rimpiazzare l'attacco, sempre piu a secco di gol e che ora potrà contare sui soli Morata e Kean, oltre ai baby Kaio Jorge e Soulè.