Juve, i convocati per la trasferta di Roma: rientrano Pellegrini, Kaio Jorge e Chiellini

La Juve ha appena comunicato la lista dei convocati per la trasferta di Roma contro la squadra di Josè Mourinho

Dopo aver pareggiato in casa contro il Napoli, in casa Juve cresce la sensazione che l'opportunità di portarsi a soli 2 punti di distanza dal quarto posto è stata gettata amaramente al vento. Ecco perche servirà una reazione immediata, anche se il prossimo impegno dei bianconeri non sarà proprio una passeggiata, anzi. Dall'altra parte infatti ci sarà la Roma di Josè Mourinho che, giocherà con le lame tra i denti dopo la brutta prestazione di San Siro contro il Milan.