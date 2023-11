Juve, i convocati per la trasferta del Monza: la scelta su Locatelli

La Juventus ha diramato i convocati che partiranno per la trasferta del Monza: Manuel Locatelli è riuscito nuovamente al recupero in extremis

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso nota la lista dei convocati che prenderanno parte alla trasferta di domani contro il Monza . In conferenza stampa, il tecnico dei bianconeri aveva già anticipato il recupero di Danilo , così come quello di Alex Sandro , già a disposizione contro l' Inter .

Erano però rimasti ancora dubbi per Manuel Locatelli che da alcune settimane convive con il dolore della contusione al costato. Così come nella scorsa giornata, anche questa volta il centrocampista della Juventus è riuscito a convincere l'allenatore a inserirlo per la partita di Serie A. Di seguito la lista completa dei convocati.