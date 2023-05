Gli uomini di Massimiliano Allegri affronteranno il Milan questa sera all'Allianz Stadium per la penultima giornata di Seria A. In occasione del match, il tecnico della Juventus ha diramato la lista dei convocati . Non ci sarà Dusan Vlahovic , acciaccato negli scorsi e tenuto a riposo.

Nell'importante sfida in chiave europea, mister Allegri recupera Alex Sandro. In conferenza stampa l'allenatore bianconero ha sottolineato l'importanza della sfida. In caso di successo contro i rossoneri, la Juventus potrebbe giocarsi un posto in Champions League fino alla fine. Di seguito i convocati del match.