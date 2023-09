Juve, i bianconeri ripartono da DV9: sempre più protagonista

Sempre in prima linea: non solo in campo ma anche sui social. Nelle ultime settimane Dusan posta le immagini in allenamento a riprova della sua ritrovata condizione (sia fisica che mentale). Dopo un'annata un po' storta adesso si rivede il vero Vlahovic. Dopo i rumors di mercato che in estate lo volevano lontano da Torino (e qualche malcontento), ora si sta prendendo il ruolo da protagonista. E proprio un gol è stato il primo contenuto postato ieri da Vlahovic, segnato poco prima in allenamento e ripreso dal canale ufficiale della società. E nel big match di domani contro la Lazio è deciso a continuare la sua striscia positiva cercando di cancellare l'errore dal dischetto al Castellani.