Juve, i baby Fagioli e Ranocchia vanno in prestito

Il due baby bianconeri sono stati ceduti in prestito

redazionejuvenews

Quella di oggi è una giornata di fuoco per tutto il panorama calcistico, in virtù dell'ultimo giorno di calciomercato. Numerosi sono stati i colpi gia definiti sin dalle prime ore di oggi e anche in casa Juve si sono registrati dei movimenti, soprattutto in uscita.

FAGIOLI - Dopo l'acquisto del baby olandese Ihattaren infatti, la Juventus ha provveduto anche a sfoltire la rosa. Ne Ramsey, ne Mckennie, ne tantomeno Bentancur, ma a fare le valigie almeno per questa stagione, si tratta di due under 23. Stiamo parlando di Nicolò Fagioli e Mattia Ranocchia. Per quanto riguarda il primo, il suo cartellino è stato girato in prestito annuale alla Cremonese, dove andrà a giocare in Serie B, come si può leggere anche attraverso il comunicato ufficiale della Juve.

"Le strade della Juventus e di Nicolò Fagioli si dividono, temporaneamente, dopo sei stagioni. Il centrocampista classe 2001 si trasferisce in prestito, per una stagione, alla Cremonese e continuerà il suo percorso di crescita in Serie B".

RANOCCHIA - Stessa sorte è toccato a Filippo Ranocchia che, andrà a farsi le ossa a Vicenza con la formula del prestito secco annuale. Di seguito il comunicato del club biancorosso.

"

La società L.R. Vicenza comunica di aver acquisito dalla Juventus FC, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Ranocchia.

Ranocchia, centrocampista classe 2001, nella scorsa stagione alla Juventus ha collezionato 31 presenze in serie C, condite da 4 reti e 3 assist. Aggregato alla Prima Squadra in molte occasioni nella passata stagione e in questo precampionato dove ha disputato diverse amichevoli.Il giocatore attualmente convocato in Nazionale Under 21, sarà a disposizione dello staff tecnico biancorosso dall’8 settembre, al termine del ritiro Azzurro.

Benvenuto Filippo!".