Juve, Huijsen si ferma con la Roma: out per l’amichevole in Arabia Saudita

Il cambio in panchina non avrebbe modificato la posizione di Huijsen, titolare anche nella prima del neo tecnico Daniele De Rossi. Anche contro l'Hellas Verona la partita del giovane difensore della Juventus non sarebbe però stata priva di errori da matita rossa. Infine, dopo un periodo intenso di partite, con il calciatore catapultato al centro dei riflettori in un nuovo ambiente, sarebbe arrivato anche lo stop. Tramite il priprio sito ufficiale, la Roma ha diramato la lista dei convocati per l'amichevole in Arabia Saudita contro l'Al-Shabab, nel quale non figura il calciatore olandese. Per lui problemi agli adduttori e trasferta saltata. Sulla gravità del suo stop si saprà qualcosa di più nelle prossime ore.