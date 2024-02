Juve, Huijsen in gol con la Roma: “Accolto benissimo da De Rossi”

Intervistato per Rai Sport, Dean Huijsen, difensore della Roma in prestito dalla Juventus, ha commentato il primo gol in Serie A contro il Cagliari. Ecco le sue parole: "Dopo il gol non sapevo bene cosa fare, sono andata a sinistra e poi a destra da Paredes, poi l'ho dedicato ai miei genitori come faccio sempre. È un'emozione bellissima. La mia personalità in campo? Arriva dalla sicurezza delle mie qualità, sono una persona molto sicuro di me".