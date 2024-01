Juve, l’ultima idea per il centrocampo è Henderson: il punto

Per potenziare il centrocampo la Juve pensa all'ex Liverpool Henderson: le ultime novit sul mercato bianconero

La Juve è alla ricerca di rinforzi a centrocampo e l'ultimo nome seguito dalla dirigenza bianconera è quello di Henderson. L'ex Liverpool in estate si è trasferito all'Al Ettifaq, ma la luna di miele in Arabia Saudita sembra già essere terminata.

Come riportato da Gianluca di Marzio, il centrocampista inglese vuole infatti tornare a tutti i costi in Europa e per questo la Juve ha chiesto informazioni sul giocatore.

La trattativa non è però semplice visto che il giocatore vuole trasferirsi in prestito per 18 mesi, ma la Juve ha un indice di liquidità negativo e dovrebbe quindi prima vendere Kean.

