Tudor: “Juve? Non si possono cancellare i 9 scudetti. Allegri è un grande”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juve, l'allenatore dell'Hellas Verona Igor Tudor ha presentato la partita

redazionejuvenews

Alla vigilia del match contro la Juventus, l'allenatore dell'Hellas Verona Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa: "Come vedo il mio inizio di stagione? Il bilancio si fa tutti i giorni. Non lo ritengo importante: si fanno correzioni, osservazioni, l'obiettivo è crescere giorno dopo giorno. Siamo sicuramente contenti della crescita, quella si può osservare. Siamo in un momento di fiducia, di consapevolezza delle nostre forze. Ci sono elementi nuovi, allenatore nuovo, è normale ci vogliamo un po' di partite per capirci. Ora siamo in un momento in cui ci rendiamo conto di qualche pregio e di qualche difetto, ma con il tempo andrà sicuramente meglio".

Sul periodo di forma dei bianconeri, il tecnico gialloblù ha aggiunto: "Cosa dire di un club che ha vinto nove Scudetti negli ultimi dieci anni? Capisco che nel mondo di oggi le notizie durano dieci minuti, capisco la voglia di dipingere tutto nero o bianco. Si dimentica tutto facilmente e si cerca sempre di trovare l'esagerazione. Hellas Verona a soli tre punti dalla Juventus? Non guardo tanto la classifica. Sono concentrato su di noi e sulla nostra crescita: dico sempre ai miei giocatori di non pensare troppo alla vittoria, perché ti toglie energie. I giocatori sanno che devono vincere, vogliono vincere: bisogna fare una buona prestazione, le cose concrete. Poi la vittoria arriva, come conseguenza di tutto questo. Ma fissarsi sulla vittoria non è il mio modo di vedere lo sport".

Chiosa finale sulla sua esperienza alla Juventus come vice di Andrea Pirlo: "Sono arrivato bambino, sono andato via a ventotto anni. Mi sono sviluppato come persona, è stata una parte importante della mia vita. E da allenatore è stata un'esperienza importante. Ora sono qui, e provo a dare il massimo per questi colori". Visto l'inizio di stagione deludente di Allegri, quanto fatto da Pirlo non è più così disastroso: "Questo paragone non si può fare - ha esclamato Tudor. La Juve ha un grande allenatore, la persona giusta per risolvere qualche problemino. Servirà solo tempo".