Juve, a Halloween non servono maschere: l’infermeria fa già abbastanza paura

In vista della sfida contro l'Inter ben 12 giocatori rischiano di non essere a disposizione di Allegri: l'infermeria della Juve mette paura

redazionejuvenews

Locatelli, Vlahovic, Di Maria, De Sciglio, Bremer, Paredes, Chiesa e Pogba, a cui ieri si sono aggiunti McKennie e Iling Junior, oltre che i lungodegenti Kaio Jorge e Akè. 12 giocatori: la lista dei giocatori attualmente in casa Juve è così lunga che non c'è bisogno di travestirsi da demoni o zombie per fare paura a Halloween. Un vero e proprio disastro per Massimiliano Allegri, che in vista del Derby d'Italia contro l'Inter rischia di non avere a disposizione mezza squadra.

Sfortuna o preparazione fisica carente? Nessuno può saperlo con certezza, ma quello degli infortuni è di certo un problema per la Vecchia Signora. Quali di questi giocatori potrebbe tornare contro l'Inter? Locatelli è forse il più probabile, fuori contro il Lecce non per infortunio ma per motivi personali. Oltre a lui saranno da monitorare le condizioni di Vlahovic e Bremer, che sono probabilmente i più vicini al rientro in campo. Per tutti gli altri bisognerà aspettare.

In particolare la Juve sta osservando con particolare attenzione la situazione di Paul Pogba, che sembrava finalmente vicino al ritorno in campo e che invece è stato fermato da un nuovo problema di natura muscolare. Il suo 2022 potrebbe essere già finito, e con lui le possibilità di andare in Qatar.