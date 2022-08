Gullit: “Ronaldo? Si sarà pentito di aver lasciato la Juve”

Dopo due partite di Premier League, il ManchesterUnited è ancora fermo a quota zero punti, sconfitto dal Brighton 1 a 2 e ieri dal Brentford per 4-0. Nonostante i molti acquisti fatti durante il mercato estivo, i Red Devils continuano ad avere grossi problemi in tutte le zone del campo, una situazione che non deve far piacere a Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese nella prima partita stagionale era rimasto in panchina, mentre nella seconda ha giocato, senza però riuscire ad incidere. Senza Champions League, in una squadra in piena difficoltà, CR7 avrà ben più di qualche malumore.