Juve, Guidi: “Ora Chiesa può essere sacrificato. Yildiz il più grande talento”

Intervistato a Tv Play, Marco Guidi ha parlato delle prospettive per la futura stagione della rosa della Juventus. Ecco le sue parole: "Yildiz è il giocatore di maggior talento su cui la Juve poggerà nei prossimi anni. In tutte le squadre ormai certezze ce ne sono poche. Chiesa stesso può partire con l’offerta adeguata. Non dico che la Juve vuole venderlo o lui vuole andare via. E’ chiaro però che con Yildiz alle spalle rispetto all’anno scorso che oltre per motivi economici è rimasto anche per quelli tecnici adesso se dovesse arrivare una proposta la Juve ha le spalle coperte e può accettarla più volentieri anche perché ha un contratto in scadenza a giugno 2025".