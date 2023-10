Juve, Guidi: “Colpani tra i tre nomi più caldi. Fiducia per Rabiot”

Intervistato per Tv Play, Marco Guidi, firma de La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei movimenti di calciomercato e non solo della Juventus. Ecco le sue parole: "Su Rabiot c’è fiducia per il rinnovo, magari per un accordo più lungo. Serve ovviamente la certezza di rientrare in Champions League, puntando anche sull’amore della piazza nei suoi confronti. A gennaio difficilissimo il colpo Thuram, andrà via probabilmente in Premier a cifre proibitive. Difficile anche arrivare ad Hojbjerg per i costi, mentre Samardzic intriga. Ha vissuto una situazione particolare con l’Inter, ma non so quanto piaccia alla Juventus. E’ mancino, sono discorsi da approfondire. La Juventus farà un colpo a centrocampo. Colpani rientra nell’esigenza di inserire in rosa un elemento di qualità. Si aggiunge a profili come Berardi e Bernardeschi. Come esterno, se non arrivasse nessuno, Bernardeschi sarebbe un colpo più facile da condurre in porto. Fofana e Konè sono discorsi più per il futuro, ma la Juventus riflette su quanto possano essere pronti subito per la Juventus. Darebbero una mano, ma magari Allegri non li vede già pronti per fare i titolari".