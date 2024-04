Juve, Guardalà: “Nonostante la vittoria, restano alcuni malumori”

Guardalà è ritornato sull'ultima vittoria della Juve in Serie A: nonostante il successo, per il giornalista ci sarebbero stati alcuni malumori

Nel suo servizio per Sky Sport 24, Giovanni Guardalà ha analizzato la vittoria della Juventus contro la Fiorentina. Ecco un estratto delle sue parole: "Se vincere è l'unica cosa che conta allora alla Juventus possono essere soddisfatti. La vittoria contro la Fiorentina consente alla Juve di mantenere a distanza la Roma e allungare sul Bologna e sull'Atalanta. Ma ci sono aspetti che comunque devono far riflettere la squadra e l'allenatore: si è visto un primo tempo con una squadra propositiva che ha attaccato, segnato un gol e altri tre annullati per fuorigioco ed una Fiorentina mai in grado di impensierirla. Nel secondo tempo invece la squadra, a parte qualche contropiede gestito male, ha praticamente smesso di giocare, contendendo campo alla Fiorentina. Un atteggiamento simile a quello visto in campionato e se questa volta il gol non è arrivato è stato solo grazie ad una parata strepitosa di Szczesny e una buona dose di fortuna sul tiro di Beltran. Un secondo tempo che ha creato un po' di malumore, attenuato solo dalla vittoria finale. È però prematuro dire che la Juventus sia uscita dalla crisi che negli ultimi due mesi ha compromesso il campionato".