Juve, Guardalà: “Involuzione più di risultati che di prestazioni”

Giovanni Guardalà ha parlato del recente periodo della Juventus: per il giornalista non ci sarebbe stato un effettivo calo di prestazioni

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Guardalà ha commentato il recente periodo della Juventus . Ecco le sue parole: "Il pareggio contro l' Atalanta ha confermato il momento no. Sei punti nelle ultime sette partite, è un rendimento da lotta salvezza dopo aver conteso punto a punto il primato all' Inter . È stata un'involuzione più di risultati che di prestazioni, ma la differenza sostanziale è che la Juventus ha perso la sua solidità difensiva".

Il giornalista ha proseguito: "Nella prima parte della stagione, pur giocando male, le era sufficiente segnare un gol per portare a casa i tre punti, nell'ultimo periodo non ne basta nemmeno segnarne due. Il pareggio contro l'Empoli ha dato il via alla crisi, da quel momento la Juve ha sempre subito almeno un gol. Il rendimento tra questa stagione e la precedente andrà valutato a fine stagione, il calo di risultati va ricondotto ad un problema di personalità, che non può essere un alibi per i giocatori esperti a disposizione di Allegri".