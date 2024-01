Juve, Guardalà: “Il pareggio con l’Empoli è pesante a livello psicologico”

Giovanni Guardalà ha commentato il pareggio della Juventus con l'Empoli: per il giornalista potrebbe avere un effetto psicologico negativo

In collegamento con Sky Sport24, Giovanni Guardalà ha espresso la sua opinione sul pareggio rimediato dalla Juventus contro l'Empoli. Ecco le sue parole: "L'espulsione di Milik ha indirizzato in negativo la partita. Un vero peccato perché Vlahovic aveva trovato anche il goal oltre ad aver giocato un'ottima partita. La scelta di Milik è stata pesante, nel pomeriggio sembrava dovesse giocare Yildiz poi Allegri ha scelto lui. Ha commesso un ingenuità che alla sua età e con la sua esperienza non doveva fare. Vlahovic al fischio finale è rientrato subito negli spogliatoi visibilmente arrabbiato".