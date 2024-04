Juve, Guardalà: “Difficile permanenza di Allegri con contratto in scadenza”

In collegamento per Sky Sport, Giovanni Guardalà ha parlato degli ultimi aggiornamenti sul fronte panchina della Juventus. Ecco le sue parole: "Se il matrimonio non dovesse continuare, cosa che al momento ufficialmente viene smentita, non da Allegri, ma dalla società. Perchè Allegri non si sbilancia e, in questo senso, lui ripete: 'ho ancora un anno di contratto. Su questo mi sbilancio io, ed è certo che è difficile, se non impossibile, pensare ad una stagione con un allenatore in scadenza. Le cose sono due: o si prolunga il contratto, non immediatamente, ma anche aspettando la fine della stagione oppure è difficile. Però, ripetiamo, dal punto di vista della società, Allegri rimarrà anche il prossimo anno".