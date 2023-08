Juve, Guardalà: “Allegri furioso ma può consolarsi con Vlahovic e Pogba”

Il pareggio della Juventus con il Bologna avrebbe lasciato alcuni strascichi interni. Oltre all'episodio del rigore non assegnato agli ospiti, per il fallo di Samuel Iling-Junior su Dan Ndoye da dentro l'area, va segnalata l'arrabbiatura del tecnico Massimiliano Allegri a fine gara con i suoi. L'allenatore bianconero sarebbe stato sentito gridare furioso per la prestazione dei suoi uomini, al punto che alla fine avrebbe avuto anche un leggero malore. Nel suo editoriale su skysport.it, Giovanni Guardalà ha approfondito i temi che avrebbero scaturito la reazione di Allegri .

Ecco cosa ha detto il giornalista sull'allenatore della Juventus : "Un Allegri furioso. Un post partita molto nervoso con le urla dell'allenatore della Juventus che echeggiavano fino alla zona riservata ai giornalisti. Poi la decisione di non parlare e di mandare davanti alle telecamere il suo vice Landucci . Di certo un comportamento non da Allegri che ha sempre messo la faccia, anche nei momenti più difficili della sua gestione, anche dopo discussioni accese negli spogliatoi. Ma quel pareggio e quel primo tempo evidentemente gli hanno fatto saltare i nervi e ha preferito così. Del resto alla vigilia Allegri aveva lanciato un messaggio, probabilmente aveva percepito qualcosa ed è stato profetico quando ha parlato di troppo entusiasmo dopo la partita di Udine e di fare attenzione al Bologna "se non giochiamo con attenzione e con il piglio giusto difficilmente la portiamo a casa" aveva detto".

Le buone notizie della Juventus

Per Guardalà ci sarebbero alcuni aspetti da cui Allegri può ripartire con fiducia: "Così come non bisognava esaltarsi dopo Udine non bisogna demoralizzarsi dopo il pari con il Bologna. Questo il messaggio che il gruppo deve immediatamente recepire da parte dell'allenatore. La Juventus sta provando a cambiare modo di giocare ha detto Perin nel dopo partita ed è normale che questo possa avvenire solo con il tempo. Allegri però può portare con sè alcuni aspetti positivi. La reazione del secondo tempo, il gran gol di Vlahovic e un Pogba in campo per mezz’ora che ha mostrato segnali confortanti. E in un mercato che non ha regalato particolari emozioni ai tifosi, chissà che non possa essere lui il vero grande acquisto della Juventus".