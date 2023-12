Juve, Guardalà: “Allegri deve essere gratificato per il lavoro con i giovani”

Giovanni Guardalà ha parlato dell'importanza del lavoro di Massimiliano Allegri in una Juventus nel quale tanti giovani sono emersi con lui

Dagli studi di Sky Sport, Giovanni Guardalà ha esaltato il lavoro di Massimiliano Allegri alla Juventus. In particolare, il giornalista ha elogiato il tecnico per la valorizzazione della linea verde bianconera: "Su questa gestione di questi ultimi anni sicuramente, perché l'ultimo è stato Yildiz, ma anche la crescita di Gatti, che non è giovanissimo, è da sottolineare. I vari Miretti, Fagioli quando l'anno scorso ha avuto spazio e ha dimostrato di essere un giocatore importante, Iling".