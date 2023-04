Juve, il gruppo riparte in vista della prossima di campionato

I bianconeri ritornano già in campo per preparare la sfida di domenica sera al Dall'Ara: oggi scarico per chi ha giocato ieri dal 1'

Dopo nemmeno 24 ore dalla sconfitta di San Siro contro gli uomini di Simone Inzaghi che volano così in finale contro una tra Fiorentina e Cremonese, la Juventus comincia a preparare la prossima sfida di Serie A. I ragazzi di Allegri sono attesi al Dall'Ara domenica sera contro il Bologna a quota 44 punti in classifica. Previsto il tutto esaurito per l'ultima sfida della 32° giornata di campionato.

Il gruppo si è ritrovato allo Juventus Training Center questa mattina. Scarico per chi è sceso in campo ieri sera dal primo minuto contro l'Inter. Per tutti gli altri invece esercitazioni tecniche sulla fase difensiva di squadra con recupero palla e lavoro sullo sviluppo della manovra. Alla fine solita partitella.

Domani i ragazzi di Allegri sono attesi sempre la mattina per continuare a preparare il match di domenica e continuare nella corsa Champions. Altre sfide da tenere d'occhio saranno anche Roma-Milan (domani all'Olimpico) e Inter-Lazio (domenica a San Siro).