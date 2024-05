La Juve non molla Greenwood: è lui l’alternativa a Chiesa

Federico Chiesa è sospeso in un limbo tra rinnovo e addio. L'attaccante italiano potrebbe lasciare la Juve ma la dirigenza bianconera non vuole farsi cogliere impreparata e nel dubbio si è già messa alla ricerca di un sostituto. Se Felipe Anderson e Zaccagni sono ormai obiettivi sfumati, nella lista di Giuntoli resta forte il nome di Greenwood. L'attaccante inglese sta facendo benissimo in prestito al Getafe (8 gol e 6 assist fin qui), ma a giugno farà ritorno al Manchester United dove non sembra esserci posto per lui. Con il contratto in scadenza nel 2025 l'attaccante inglese potrebbe rivelarsi un'ottima occasione low cost.