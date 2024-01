Juve, Graziani: “Yildiz avrebbe trovato spazio anche senza emergenze”

Francesco Graziani ha parlato dell'esplosione di Kenan Yildiz alla Juve: per l'ex calciatore, il talento sarebbe emerso in qualsiasi contesto

Intervistato a Radio Sportiva, Francesco Graziani ha parlato dell'uomo del momento in casa Juventus . Kenan Yildiz , giovanissimo attaccante turco, ha aspettato pazientemente il suo momento dopo i tanti elogi del tecnico Massimiliano Allegri a più riprese. Qualche defezione in contemporanea nelle ultime settimane ha permesso al giocatore di sfruttare l'occasione ed emergere. Secondo Graziani però, il talento puro di Yildiz sarebbe prima o dopo emerso anche senza un contesto così favorevole. Ecco le sue parole:

"Yildiz è bravo, un ragazzo così forte lo spazio lo avrebbe trovato alla Juventus quasi certamente al di là di questo momento e non solo in situazioni di emergenza. La Coppa Italia è certamente una competizione in grado di dare spazio ai giovani. Anche se in Italia spesso i ragazzi vengono utilizzati solamente in situazioni di crisi".