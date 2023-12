Juve, Graziani: “Vlahovic sente di non essere più al centro del progetto”

Francesco Graziani ha parlato dell'attaccante Dusan Vlahovic: per l'ex calciatore, la punta della Juve non si sentirebbe parte del progetto

Dagli studi di Mediaset, Francesco Graziani ha parlato del momento di Dusan Vlahovic alla Juventus . Per l'ex calciatore e allenatore, l'attaccante serbo non sarebbe sereno. Inoltre, sentirebbe di essere uscito dal progetto tecnico, tanto che le voci su una sua possibile cessione si sarebbero nuovamente moltiplicate. Ecco le sue parole:

"Per quello che conosco Dusan ha bisogno di serenità e tranquillità, lui non gioca tranquillo. Sa che non è più al centro del progetto della Juventus. Hanno speso una marea di soldi per prenderlo. Ad Allegri dico di dargli serenità, sicurezza perché non ha più certezze e la scelta di non tirare il rigore è emblematico".