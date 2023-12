Juve, Gravina: “Blocco del mercato per chi non rispetta l’indice di liquidità”

Intervenuto al termine del Consiglio Federale della Figc, il presidente Gravina ha avvisato tra gli altri anche la Juve: "Le nuove licenze sono passate all’unanimità e prevedono il blocco di mercato per chi non rispetta l’indice di liquidità e per chi aderisce alla ristrutturazione del debito e agli strumenti riconosciuti dal Codice per la Crisi di Impresa".