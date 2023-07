Juve, grana Kean per Allegri: tournée a rischio per l’attaccante

Moise Kean potrebbe essere il primo imprevisto per la Juventus di Massimiliano Allegri: il giocatore potrebbe saltare la tournée negli USA

redazionejuvenews

Primi allenamenti e primi "problemi" per Massimiliano Allegri. L'allenatore della Juventus dovrà valutare nelle prossime ore le condizioni di Moise Kean, primo stop della stagione 2023/2024 dei bianconeri. Addirittura sarebbe a rischio la sua partecipazione alla tournée estiva negli Stati Uniti. Il primo match è previsto tra la notte del 22 e 23 luglio, ore 4.30 italiane, contro il Barcellona. Il calciatore italiano perderebbe così l'occasione di rafforzare la sua posizione in rosa. Considerando l'acquisto di Arkadiusz Milik e la posizione vacillante di Dusan Vlahovic, il centravanti nostrano avrebbe la chance di allontanare ogni velleità di mercato. Opportunità che dunque pare stia per essere persa.

Stop Kean, Vlahovic e Milik protagonisti — Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo canale Twitter, Kean lamenterebbe un persistente fastidio al flessore sinistro, il medesimo che lo aveva afflitto alla fine della scorsa annata. Lo staff del giocatore probabilmente dovrebbe orientarsi verso la cautela ed evitare il rischio di peggiorare una condizione che starebbe cronicizzando. Con il forfait dell'attaccante italiano, il reparto offensivo sarebbe quasi completamente affidato a Vlahovic e Milik. Per il primo una occasione doppia di mettersi in vetrina per testare le condizioni fisiche e convincere Juventus o potenziali compratori sulla bontà dell'affare. Per Milik, l'opportunità di scalare le gerarchie interne e dimostrare che il suo riscatto è stata una scelta giusta della società.

Indizio social di Bonucci — Ad alimentare la sensazione che Kean non farà parte della spedizione americana della Juventus c'è anche un involontario assist di Leonardo Bonucci. L'ex capitano bianconero, tramite il proprio account Instagram, ha reso pubblica una storia nel quale si vede la punta italiana allenarsi con il resto degli esuberi della rosa alla Continassa. A conferma che i problemi al flessore lo stanno frenando al punti da doversi allenare individualmente insieme ai giocatori fuori dal progetto della Juventus. Non si è visto Pogba, che invece dovrebbe aggregarsi al gruppo nei prossimi giorni. Le condizioni del francese preoccuperebbero anche di più di quelle del centravanti, tanto che per la tournée negli Stati Uniti la Juventus ha deciso di richiamare Weston Mckennie. Il giocatore, ampiamente sul mercato, sostituirà l'ex Manchester United a causa della penuria di sostituti nella rosa attuale della Vecchia Signora.