Juve, Facundo Gonzalez è a un passo dai bianconeri: la situazione

Rinforzo in difesa per Massimiliano Allegri: il suo arrivo permetterebbe la cessione in prestito di De Winter

I bianconeri sono vicini al secondo colpo di mercato. Si tratta del giovane difensore centrale del Valencia Facundo Gonzalez , accostato in precedenza anche a Salernitana (che resta vigile) e Milan (il cui interesse si è intiepidito di fatto). Il classe 2003 - in scadenza il prossimo anno con il club spagnolo- ha dato priorità alla Juventus .

L'uruguaiano ha doppia cittadinanza: sia spagnola che italiana (il suo bisnonno era di origini piemontesi) quindi è considerato comunitario. Per via della giovane età è considerato un prospetto interessante: da capire quindi se la Juventus deciderà di tenerlo in rosa o valutare di cederlo in prestito. La chiusura dell'affare è vicina ma si attende l'ufficialità.