Juve, gol di Rabiot da annullare? Marelli: “Il tocco con il braccio c’è”

Il gol del 3-2 della Juve contro la Sampdoria andava annullato? Il parere di Luca Marelli e le parole di Stankovic

redazionejuvenews

Il gol del 3-2 della Juve contro la Sampdoria ha creato non poche polemiche. In occasione del tiro di Rabiot, infatti, Cuadrado tocca involontariamente la palla, ma con che parte del corpo? Per arbitro e VAR la rete è regolare ma le immagini mostrano più di qualche indizio su un possibile tocco con il braccio.

Al termine della partita l'esperto arbitrale di DaznMarelli ha detto: "Abbiamo visto tutte le immagini e ci sono un paio di elementi che fanno pensare al fatto che effettivamente lo stop sia stato effettuato col braccio e non col petto. Il primo è Rabiot neanche esulta perchè secondo me sapeva che aveva toccato il pallone col braccio. Esulta solo nel momento in cui Prontera indica il centrocampo. Il secondo elemento è che se avesse toccato il pallone con il petto, il pallone si vedrebbe poco perchè il braccio sinistro è leggermente più avanti rispetto al petto e lo avrebbe coperto. Ora, perchè il VAR non è intervenuto? A mio parere non hanno la certezza al 100% che abbia toccato col braccio.Invece, secondo me,la certezza che abbia toccato col braccio c'è. Poi è una questione di punti di vista".

L'allenatore della Sampdoria Stankovic ha aggiunto: "Il gol del 3-2 andava annullato, punto e basta. Forse la Juve vinceva uguale, ma a noi a Empoli hanno annullato un gol con Gabbiadini che è caduto sulla palla. Io posso anche alzare la voce, ma con chi? Non si accetta ma si deve andare avanti. Non si può annullare la partita, non so cosa dire. Mi chiederanno scusa un’altra volta come successo nella riunione con gli arbitri? Io ho accettato, ma chi me lo ridà il mio punto?”.