Juve, proteste sul gol di Orsolini. Marelli: “Senza monitor decide il VAR”

Il gol di Orsolini nel primo tempo del match tra Bologna e Juve ha creato non poche polemiche, soprattutto per l'assenza del monitor VAR. Secondo i giocatori della Juve, infatti, quello non sarebbe stato rigore. Non a caso al termine della partita Cuadrado ha detto: "C’è un po’ di rammarico, abbiamo creato tante occasioni, ma alla fine non siamo stati letali nell’area di rigore. C’è un po’ di rabbia perché a questi livelli non può non funzionare il monitor, prima c’era stato un fallo chiarissimo, se non vai a guardarlo rovini il lavoro che facciamo sul campo. Ci sono stati troppi episodi su di noi, cerchiamo di andare avanti".