Juve, non sono Soulè: in gol anche Kaio Jorge. Le parole di Di Francesco

Kaio Jorge ha trovato la sua prima rete su azione in Serie A: le parole di Di Francesco sull'attaccante di proprietà della Juve

Dopo essere andato sotto nel punteggio il Frosinone è riuscito a ribaltare la partita e a battere il Cagliari per 3-1. Decisive le reti di Soulè ma anche quella di Kaio Jorge .

L'attaccante brasiliano di proprietà della Juve sta finalmente trovando continuità e contro la squadra di Ranieri ha segnato la sua prima rete su azione in Serie A.

Al termine della partita l'allenatore del Frosinone Di Francesco ha detto: "Il suo problema è solo di condizione e trovare ritmo in partita e allenamenti. All’inizio ha fatto una fatica enorme nella settimana tipo, però sta cominciando a crescere. Ha capacità di entrare bene a partita in corso, questo non significa però che sarà sempre e solo così".