Juve, gol capolavoro di Soulè con l’Argentina U23 | VIDEO

Il calcio è fatto di categorie, Allegri l'ha detto e ripetuto più volte. L'impressione è che Matias Soulè faccia parte di una superiore. L'attaccante argentino al Frosinone sta convincendo tutti e ora l'ha fatto anche con la maglia della nazionale. Convocato dall'Argentina U23, infatti, Soulè nella sfida contro il Messico ha segnato un gol stupendo, con un colpo di tacco al volo. Classe e qualità che però non gli hanno ancora garantito un posto nella Juve. Il suo futuro è ancora in bilico, con Soulè che a fine stagione tornerà a Torino dove potrebbe restare in bianconero oppure essere venduto.