Juve, Giuntoli tra i 5 candidati per il Globe Soccer Awards

Il lavoro di Giuntoli potrebbe essere però glorificato ulteriormente, in quanto il ds della Juventus sarebbe in lizza per la vittoria del Globe Soccer Awards. In programma il 19 gennaio a Dubai, il premio sarà attribuito a colui che sarebbe considerato il miglior direttore sportivo dell'anno. Per aggiudicarselo, Giuntoli dovrà battere la concorrenza di Alemany (Barcellona), Begiristain (Manchester City), Gaspar (Arsenal), Monchi (Siviglia) e Scuro (Monaco).