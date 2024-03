Juve, Giuntoli lavora per il rinnovo del prestito di Alcaraz

Carlos Alcaraz è stato il colpo di fine mercato invernale della Juve, il rinforzo a sorpresa che nessuno aveva visto arrivare. Per il momento il centrocampista argentino non ha trovato molto spazio ma per quel poco che si è visto il classe 2002 ha mostrato ottime qualità. Per questo la Juve vorrebbe trattenerlo a Torino per un'altra stagione, senza però dover pagare tutti i 49,5 milioni di euro del diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.comGiuntoli sarebbe quindi al lavoro per rinnovare il prestito, cercando magari uno sconto. Così facendo il club bianconero risparmierebbe del budget che andrebbe poi reinvestito in un grande colpo, magare Koopmeiners.