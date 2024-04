Juve, Giuntoli si prepara a un mercato da protagonista: tutti i colpi

Felipe Anderson e non solo: Giuntoli si prepara a far tornare grande la Juve. Tutti i colpi in vista della prossima estate

Il primo anno alla Juve di Giuntoli è stata quasi una sorta di lunga preparazione. I bianconeri dopo le penalizzazioni non hanno partecipato alla Champions League e il Football Director bianconero non ha avuto il budget necessario per poter investire con forza sul mercato. Bisognava prima far quadrare i conti. La prossima estate però la situazione sarà completamente diversa. Il primo colpo sarà Felipe Anderson, in arrivo a parametro zero dalla Lazio, ma non sarà l'unico nuovo arrivo. Giuntoli lavora anche per Zaccagni e Samardzic, senza dimenticarsi dei due sogni di mercato, Zirzkee e Koopmeiners. La Juve si prepara a tornare protagonista.