Juve, Giuntoli pensa a Laporte per la difesa: il City…

Il nuovo ds della Juve Cristiano Giuntoli è già al lavoro per la prossima stagione. Per quanto riguarda la difesa -da affiancare a Danilo e Federico Gatti- i bianconeri pensano ad un nuovo rinforzo. Con Bonucci in scadenza nel 2024 e Bremer che potrebbe partire per un'offerta monstre (dall'Arabia Saudita o dalla Premier League), si pensa ad Aymeric Laporte. Il centrale del City è legato fino al 2025 al club inglese ma non è escluso che possa partire in anticipo.