Con l'arrivo di Giuntoli la Juve è pronta a fare il salto di qualità e dare il via ad un nuovo ciclo , ottimizzando le risorse e andando a caccia di affari per la prossima stagione preservando le casse bianconere.

Con i possibili addii di Chiesa, Vlahovic e Bremer -arrivato un anno fa dal Torino- la Vecchia Signora proverà qualche manovra in entrata. I nomi più cladi dalle parti della Continassa sono quelli di Hermoso dell’Atletico Madrid (in scadenza tra un anno con il club spagnolo) per la difesa e Konstantinos Mavropanos, per l'attacco.