Juve, Giuntoli vuole Ferguson: trovata la contropartita ideale

Il rinnovo di Rabiot è ancora in bilico e per questo la Juve è da tempo alla ricerca di rinforzi a centrocampo . Se il sogno è il costosissimo Koopmeiners, una delle alternative più interessanti è Lewis Ferguson, centrocampista scozzese del Bologna.

I rossoblù nel 2022 lo hanno acquistato per appena 4 milioni di euro e ora sono pronti a rivenderlo per non meno di 20 milioni. Una plusvalenza importante figlia di alcune stagioni fenomenali: per lui quest'anno ben 5 gol e 4 assist in Serie A.