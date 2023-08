Juve, Giuntoli pensa a Donnarumma in caso di addio di Szczesny, ma…

Oltre a Kessié la Juve punta ad un altro ex rossonero. Si tratta di Gigio Donnarumma, in rotta con il PSG

Nonostante le grane giudiziarie e la maxi ammenda da 20 milioni di euro inflitta dalla UEFA, Max Allegri si aspetta grandi cose dal nuovo dt Cristiano Giuntoli. Ma Prima di pensare a nuovi innesti la musica è sempre la stessa: la Juve deve vendere . Per sanare il bilancio e far quadrare i conti l’ex ds del Napoli dovrà puntare sul piano esuberi . E tra i possibili partenti c'è anche Wojciech Szczesny.

Il numero uno bianconero è finito nel mirino del Bayern Monaco, alla ricerca di un sostituto di Sommer, vicino all'Inter. Secondo il Corriere della Sera, i bianconeri a quel punto starebbero pensando sul serio all'ex Milan Gianluigi Donnarumma, facendo leva sul difficile rapporto tra giocatore e club. L’interesse della Juventus per il classe 1999 era già nell'aria da diversi anni e adesso potrebbe finalmente concretizzarsi con la formula del prestito .

Ad esprimersi sul tema è stato il giornalista RAI Paolo Paganini. Dal suo account Twitter ha detto: "Come mi era stato anticipato a Monaco Donnarumma potrebbe lasciare il Psg qualora non avesse la certezza di partire titolare. C’è stato un sondaggio anche della Juventus (in prestito) qualora partisse Szczesny ma a oggi è un’operazione difficile e complessa".