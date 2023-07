Juve, oggi è il Giuntoli day: Holm nel mirino del nuovo direttore sportivo

È iniziato tutto con l'inchiesta Prisma, poi le dimissioni del Cda, i processi e le penalizzazioni. Ora la Juve si prepara a iniziare un nuovo corso, anche grazie all'aiuto di un nuovo direttore sportivo. Dopo una corte spietata durata più di un mese, finalmente i bianconeri sono a un passo da Cristiano Giuntoli . Il nuovo ds dovrebbe firmare in giornata , pronto a iniziare subito a risolvere i tanti problemi della Juve. L'ex Napoli dovrà fare i conti con una rosa da sistemare in molti reparti ma senza un budget faraonico a disposizione. Sarà quindi necessario contenere i costi, tagliare gli esuberi e probabilmente rinunciare ad almeno un pezzo pregiato.

Uno dei reparti che avrà bisogno di rinforzi è la fascia destra, dove la Juve al momento è a corto di uomini. I bianconeri hanno infatti salutato Cuadrado e con De Sciglio infortunato l'unico a disposizione di Massimiliano Allegri è il nuovo acquisto Timothy Weah. Per questo la Vecchia Signora vuole acquistare un altro esterno destro e come riportato da Gianluca di Marzio il nuovo direttore sportivo bianconero starebbe pensando a Emil Holm dello Spezia. Il giocatore era stato seguito da Giuntoli già ai tempi del Napoli e potrebbe essere l'investimento giusto per la Juve, giovane e promettente ma a un costo contenuto.