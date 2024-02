Juve – Giuntoli al lavoro per rinnovo di Vlahovic: la proposta bianconera

La proposta del club non dovrebbe differire da quella che sarebbe trapelata tra i media negli ultimi mesi. Ovvero, una proposta alle stesse cifre percepite attualmente da Vlahovic, ma diluita in più anni. L'idea della Juventus sarebbe ottenere la firma su un contratto che passerebbe dall'attuale scadenza nel 2024 al 2028 0 '29. L'ex Fiorentina andrebbe a percepire 9 milioni di euro l'anno, ovvero circa 50 milioni in 5 anni anziché 24 in due. Nelle prossime settimane si potrebbe capire se il giocatore vorrà venire incontro alle necessità bianconere, rinunciando a eventuali maggiori guadagni altrove.