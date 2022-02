Juve, guarda chi si rivede: Giovinco torna in Serie A

L'ex attaccante bianconero, dopo le esperienze in Canada e in Arabia Saudita, era rimasto svincolato. Ora a 35 anni c'è il ritorno in Italia.

redazionejuvenews

Sebastian Giovinco torna a giocare in Italia. Il giocatore cresciuto nel giovanili della Juventus infatti sta per accasarsi alla Sampdoria. Il grave infortunio di Manolo Gabbiadini, che ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro nella partita contro il Sassuolo, ha fatto correre ai ripari società blucerchiata, che ha perso all'improvviso un titolare in attacco. L'attaccante è arrivato ieri all'aeroporto di Malpensa e nella giornata di oggi sono previste le visite mediche e la firma sul contratto. Un accordo trovato in tempi record, poco più di 24 ore, per non lasciare scoperto Giampaolo nel reparto offensivo.

Giovinco, che in Italia aveva vestito le maglie di Empoli e Parma, oltre a quella della Juventus, aveva lasciato i bianconeri e la Serie A nel 2015. Un trasferimento milionario in Canada, a quel Toronto Fc che quest'anno è tornato a fare affari in Italia ingaggiando a parametro zero Lorenzo Insigne. Dal 2015 al 2019 con i canadesi ha giocato 142 partite, mettendo a segno 83 gol e servendo 51 assist. Il giocatore è stato grande protagonista nel calcio americano: un campionato MLS, 3 Canadian Championship e un MLS Supporters' Shield. Poi nel 2019 un'esperienza ancora diversa, più esotica: il trasferimento all'Al-Hilal Saudi Club, squadra di Riad, in Arabia Saudita. Qui ha vinto due campionati sauditi, una Coppa del Re dei campioni e soprattutto una Asian Champions League, giocando 83 partite con 16 gol e 19 assist.

Un ritorno gradito quello del ragazzo torinese, che a 35 anni ha l'occasione di tornare a misurarsi con il calcio italiano. Arrivato nelle giovanili bianconere nel 1996, ha fatto tutta la trafila fino al suo esordio con la prima squadra. Era il 12 maggio 2007: l'allora ventenne Giovinco faceva il suo debutto in Serie B, subentrando a Palladino in Juventus-Bologna. E in quel giorno arrivò anche l'assist per il 3-1 di Trezeguet. Poi l'ottima stagione a Empoli, il primo ritorno alla Juventus, una nuova avventura a Parma, dove fu protagonista di due grandi annate, soprattutto la seconda con i suoi 15 gol in campionato. Poi il secondo ritorno in bianconero, dove gradualmente gioca sempre meno, fino all'addio. Con la maglia juventina ha totalizzato complessivamente 132 partite con 20 gol e 23 assist. Ora arriva a Genova, sponda Samp. L'appuntamento col passato è il 13 marzo, quando a Marassi sarà ospite la Juventus.