Juve, fine settimana ricco di vittorie per i giovani bianconeri

La Juve non è soltanto prima squadra ma anche giovanili: ecco i risultati dei giovani bianconeri. Quante vittorie!

redazionejuvenews

E' stato un fine settimana ricco di emozioni e gol per i giovani bianconeri: vittoria per l'Under19 femminile e per l'Under17 e 16 maschile. Pareggiano invece i giovani Under15. Il resoconto del club bianconero:

"UNDER 19 FEMMINILE

Un'altra splendida vittoria per la Primavera di Coach Piccini. Un netto 8-1 in trasferta, contro il Tavagnacco, per continuare a condurre la classifica. Bianconere sempre in testa, solitarie, a quota 40 punti dopo 15 partite disputate. A segno questo pomeriggio Beccari, autrice di quattro reti, Arcangeli con una tripletta e Pfattner. Una gara diventata in discesa al termine della prima frazione che è stata chiusa dalla Juve sull'8-0. Di seguito il tabellino del match.

UNDER 17 MASCHILE

Match casalingo per l'Under 17 di Mister Pedone, desiderosa di dare continuità alla bella vittoria esterna per 2-0 della scorsa settimana contro la Sampdoria. Questa settimana l'avversario dei bianconeri era il Sassuolo e la gara si è chiusa con un altro importante successo per la Juve: 5-3. Sotto prima 1-0 e poi 3-1 la squadra di Mister Pedone ha reagito all'ottimo primo tempo dei neroverdi e al triplice fischio ha portato a casa 3 punti pesanti per la classifica. Due reti per Huijsen, una per Nonge Boende, per Morleo e per Owusu. Un successo che permette alla Juve di restare tra le prime della classe. Il tabellino di questo match è disponibile di seguito.

UNDER 16 MASCHILE

Successo importante in chiave primo posto anche per l'Under 16 di Mister Panzanaro. A Vinovo i bianconeri si impongono 4-1 sul Como con due reti per tempo: nel primo con Balzano e Scienza, nel secondo con Piccinin e Nuti. Con questi tre punti la Juve sale a quota 35. Disponibile il tabellino di questo incontro.

UNDER 15 MASCHILE

Sempre a Vinovo scende in campo la squadra allenata da Mister Benesperi. I bianconeri escono dal match con il Como con un punto. La sfida contro i lombardi, valevole per la quinta giornata del girone di ritorno, finisce a reti bianche, 0-0. Qui sotto è scaricabile il tabellino". (juventus.com)