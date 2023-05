Juve, da Iling a Miretti: i giovani continuano a convincere

Da Iling-Junior a Miretti, passando per Soulè: Allegri inserisce i giovani e la Juve contro il Bologna cambia la partita

In una serata complessa e sotto nel punteggio, Allegri contro il Bologna ha provato a dare una svolta alla partita inserendo in campo Iling-Junior, Miretti e Soulè. I tre giovani da una parte hanno commesso degli errori, ma hanno soprattutto dato la scossa a una Juve fin lì troppo spenta. Allegri al termine della partita ha detto: “E’ capitata l’occasione finale a Soulè dopo una grande azione di Iling, in quel frangente i giovani vorrebbero spaccare la porta ma devono avere freddezza”.

Per La Gazzetta dello Sport la partita di Iling è da 6,5 in pagella: "Entra e stappa la Juve: l’azione del pari passa dai suoi piedi. Pericoloso fino all’ultimo respiro, con più precisione poteva pure fare gol. Comunque vivace e prezioso". Al termine della partita l'esterno inglese ha detto: "Una serata positiva, un passo in avanti: io penso solo a imparare dai miei errori e migliorare. L’età? Non è una discriminante, dobbiamo giocare e fare vedere quello che sappiamo fare: mi piacerebbe sia segnare gol che fare assist".

Positiva anche la prova di Soulè (6): "Prima a centrocampo nel 4-4-2, poi passa a fare l’esterno alto nel 4-3-3. Si sbatte e partecipa alla manovra offensiva, però gli capita sul mancino la palla del 2-1 e sbaglia". Si conferma anche Miretti (6): "Il ragazzino entra in partita con il piglio giusto: mette subito in allarme il Bologna galleggiando nella terra di mezzo, poi confeziona una bella palla per la Vlahovic".