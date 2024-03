La Juve punta sui giovani: 26 anni e 14 giorni, è l’11 più giovane della Serie A

Largo ai giovani: contro il Napoli la Juve è scesa in campo con l'11 titolare più giovane di questa Serie A

Quella scesa in campo contro il Napoli è stata una Juve giovane, anzi giovanissima. L'età media dell'11 titolare schierato da Massimiliano Allegri è stata infatti di 26 anni e 14 giorni .

Tolti Szczesny, Rugani e Alex Sandro, infatti, tutto il resto della squadra era composto da giocatori nati dal 1997 in poi. E i cambi non sono stati da meno, con l'ingresso in campo di Yildiz, Nonge e Weah.