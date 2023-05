Juve, giorni di fuoco per Allegri: fiducia a termine da Elkann

Non c'è pace per Massimiliano Allegri. L'allenatore tornato alla Juventus un anno e mezzo fa vissuto una stagione piena di intemperie tra processi e una squadra da ricostruire. Ma come spesso accade, nonostante un 2° posto conquistato sul campo, a due giornate dalla fine della Serie A la sua posizione appare alquanto vacillante. Per la Juventus i risultati non bastano: serve il gioco, serve valorizzare gli elementi a disposizione della rosa. Ecco per questo, la fiducia della società nei suoi confronti non appare così salda. L'ultima voce che ha confermato questa idea è stata quella di John Elkann pronunciate martedì alla Continassa: "Ho parlato con Allegri. Sente la responsabilità della nostra storia ed è determinato con la nostra squadra ad affrontare le due prossime partite per meritare l’Europa sul campo".